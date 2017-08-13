Россиянку сняли с соревнований по ходьбе на ЧМ по легкой атлетике

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Россиянку Клавдию Афанасьеву сняли с соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Спортсменка получила три предупреждения после часа ходьбы.

Россиянку Клавдию Афанасьеву дисквалифицировали с соревнований по спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС.

Спортсменка получила третье предупреждение после часа ходьбы.

На чемпионате мира выступали 19 российских спортсменов. Они выступают в нейтральном статусе из-за приостановке членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Чемпионат завершится 13 августа.