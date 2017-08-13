На юге Москвы сгорел рейсовый автобус. Видео

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На Ореховом бульваре в Москве загорелся рейсовый автобус. Как сообщили в столичном управлении МЧС, движение по Ореховому бульвару было полностью перекрыто. До прибытия спасателей из автобуса эвакуировали 15 человек. Информации о пострадавших нет.