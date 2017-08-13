На юге Москвы сгорел рейсовый автобус. Видео
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На Ореховом бульваре в Москве загорелся рейсовый автобус. Как сообщили в столичном управлении МЧС, движение по Ореховому бульвару было полностью перекрыто. До прибытия спасателей из автобуса эвакуировали 15 человек. Информации о пострадавших нет.
На Ореховом бульваре загорелся рейсовый автобус. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС столицы.
"Произошло загорание в рейсовом автобусе на площади 20 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Движение по Ореховому бульвару было полностью перекрыто. До прибытия спасателей из автобуса были эвакуированы 15 человек. Пожарные ликвидировали возгорание. Информации о пострадавших нет.