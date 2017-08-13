Захарова: ситуация с КНДР близка к силовому конфликту

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Северной Кореи очень близка к силовому конфликту. В течение недели Пхеньян и Вашингтон несколько раз обменялись жесткими заявлениями в адрес друг друга. В частности КНДР пригрозила произвести ракетный удар по военным объектам США.

Ситуация вокруг Северной Кореи очень близка к силовому конфликту. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

"Насколько близко подошла ситуация? Да, она подошла очень близко к потенциальной возможности силового конфликта", - передает ее слова ТАСС.

В течение недели Пхеньян и Вашингтон несколько раз обменялись жесткими заявлениями. Американский президент Дональд Трамп заявил, что, в случае продолжения ракетных испытаний КНДР, США ответят "огнем и яростью, которой мир никогда не видывал". Пхеньян в свою очередь заявил о разработке плана по нанесению ракетных ударов по военным объектам США на острове Гуам, где, в частности, находятся стратегические бомбардировщики Соединенных Штатов B-52.