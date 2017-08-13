Полиция проводит проверку по факту стрельбы на детской площадке в Монино

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В результате стрельбы на детской площадке в подмосковном Монино пострадала малолетняя девочка. Полиция проводит проверку по данному факту. По данным МВД, стрельбу открыли двое подростков из окна жилого дома. Пострадавшая была доставлена в больницу и отправлена домой после оказания медицинской помощи.

Двое подростков открыли стрельбу по детской площадке в подмосковном Монино. Малолетняя девочка получила травмы. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД Московской области.

"В Монино на улице Фалалеева в одном из дворов жилого дома с 10-го этажа двое подростков 14 и 15 лет произвели несколько выстрелов из пневматического оружия в сторону детской площадки. В результате происшествия пострадала малолетняя девочка", - говорится в сообщении.

Пострадавшая была доставлена в больницу. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой. Полиция проводит проверку по факту случившегося.