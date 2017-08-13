Российские легкоатлеты завоевали пятую медаль на ЧМ в Лондоне

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Российский спортсмен Сергей Широбоков завоевал серебро в спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Среди атлетов из России он стал пятым медалистом на ЧМ.

Россиянин Сергей Широбоков стал серебряным призером в спортивной ходьбе на 20 километров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщил ТАСС.

Широбоков выступал на турнире в нейтральном статусе. Он прошел дистанцию за 1 час 18 минут 55 секунд. Первое место занял колумбийский спортсмен Эйдер Аревало, показавший время 1:18.53. Третьим с результатом 1:19.04 стал бразилец Кайо Бофим.

Медаль Широбокова на чемпионате мира стала пятой для спортсменов из России. Ранее золото в прыжках в высоту завоевала Мария Ласицкене, серебра удостоились Сергей Шубенков в беге на 110 метров с барьерами, Дарья Клишина в прыжках в длину и Валерий Пронкин в метании молота.