В Испании задержали троих россиян после драки со смертельным исходом

Теги: В мире арест испания драка россияне

В Испании задержали троих россиян после драки, в результате которой погиб гражданин Италии. Задержанным 20, 24 и 26 лет. В настоящее время они заключены под стражу. Погибшему итальянцу было 22 года.

В Испании задержали троих россиян после драки, в результате которой погиб 22-летний итальянец. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на каталонскую полицию.

Инцидент произошел 12 августа на дискотеке в курортном городе Льорет-де-Мар. Как сообщили в полиции, задержанным россиянам 20, 24 и 26 лет.

"Операция была проведена очень быстро, их нашли буквально сразу", - сообщили агентству "РИА Новости" в полиции.

В настоящее время россияне заключены под стражу. Их делом будет заниматься суд. Российское генконсульство в Барселоне не комментирует произошедшее.