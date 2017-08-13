В аэропорту "Шереметьево" мужчина погиб после падения с эстакады

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В московском аэропорту "Шереметьево" мужчина разбился насмерть, упав с автомобильной эстакады. Момент падения зафиксировали камеры наружного наблюдения. Как сообщил источник в службах аэропорта, мужчина шел по эстакаде от терминала E к терминалу F, подошел к ограждению и, не удержавшись, упал вниз.

В аэропорту "Шереметьево" мужчина погиб после падения с автомобильной эстакады. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах аэропорта.

"Камеры наружного наблюдения в зоне безопасности аэропорта зафиксировали мужчину, который двигался со стороны терминала Е к терминалу F пешком через автомобильную эстакаду, однако, по неустановленной причине, подошел к ограждению и, не удержавшись на ногах, упал вниз", - сказал он.

Медики прибыли на место происшествия, однако смогли только констатировать смерть мужчины. При падении он получил травмы, не совместимые с жизнью.