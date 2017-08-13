Жертвами оползня на севере Индии стали не менее 46 человек

Теги: В мире индия жертвы оползень стихия

В результате схода оползня на севере Индии погибли не менее 46 человек. Как сообщили в полиции штата Химчал-Прадеш, поисково-спасательная операция продолжается. Оползень сошел на автомагистраль национального значения. Под завалами оказались два автобуса.

В результате схода оползня на севере Индии погибли как минимум 46 человек. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в округе Манди штата Химчал-Прадеш. Оползень сошел на автомагистраль национального значения. Под завалами оказались два автобуса.

Ранее стало известно о семи погибших и десятках пропавших без вести. Также сообщалось, что пять человек удалось найти живыми. В настоящее время извлечены тела 46 человек. Поисково-спасательная операция продолжается.