В дагестанском селе Орота введен режим КТО

Теги: дагестан боевики Происшествие терроризм кто

В дагестанском селе Орота обнаружили боевиков. По данным Национального антитеррористического комитета, в населенном пункте введен режим контртеррористической операции. В НАК сообщили, что боевики причастны к диверсионно-террористическим акциям.

В дагестанском селе Орота введен режим контртеррористической операции. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

"Установлено, что на территории села Орота Хунзахского района Дагестана скрываются члены экстремистского бандподполья, причастные к диверсионно-террористическим акциям", - сообщил представитель пресс-службы оперативного штаба НАК в республике.

Режим контртеррористической операции введен в административных границах села с 18:30 по московскому времени до особого распоряжения.