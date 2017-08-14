В МИД предложили США вывести войска из Афганистана

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Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что США провалили кампанию в этой стране и им стоит вывести войска. По его словам, Афганистан уже фактически является "мировым инкубатором международного терроризма".

США должны вывести свой контингент из Афганистана. С таким мнением выступил спецпредставитель президента России по этой стране, директор второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов, пишет газета "Известия".

По словам дипломата, Афганистан уже фактически является "мировым инкубатором международного терроризма". Кроме того, дипломат отметил, что Москва не видит необходимости в дальнейшем нахождении американских военных на территории Исламской Республики.

Также Россия выступает против отправки Вашингтоном наемников частной военной компании в Афганистан. Кабулов подчеркнул, что планы по замене профессиональных военных на наемников со всего мира являются глупостью.

США начали кампанию в Афганистане в 2001 году. Сейчас в стране находится около 8,5 тысячи американских военнослужащих. Их основной задачей являются тренировка и подготовка афганских солдат в борьбе с террористическими группировками. Однако, несмотря на усилия Вашингтона, радикалы все равно контролируют около 40% всей афганской территории.

На фоне ухудшения ситуации в Афганистане, США намерены увеличить свое военное присутствие. В Белом Доме рассматривают возможность отправить в эту страну наемников, которые в перспективе могли бы заменить штатных военнослужащих, действующих на афганской территории.

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