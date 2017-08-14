В Дагестане ликвидирован главарь "хунзахской" бандгруппы
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В дагестанском селе Орота ликвидирован главарь так называемой хунзахской бандгруппы Хаджимурад Гаджиев, который находился в федеральном розыске.
В Дагестане нейтрализован главарь так называемой хунзахской банды. Об этом сообщает "ТВ Центр". Режим контртеррористической операции был введен в этом районе в воскресенье вечером, после того как оперативники установили, что там скрываются участники экстремистской группы, причастной к диверсионно-террористическим актам.
Боевик отказался сдать оружие, открыл стрельбу по силовикам и ответным огнём был ликвидирован.
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