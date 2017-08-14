В Дагестане ликвидирован главарь "хунзахской" бандгруппы

Теги: Преступность дагестан боевики

В дагестанском селе Орота ликвидирован главарь так называемой хунзахской бандгруппы Хаджимурад Гаджиев, который находился в федеральном розыске.

В Дагестане нейтрализован главарь так называемой хунзахской банды. Об этом сообщает "ТВ Центр". Режим контртеррористической операции был введен в этом районе в воскресенье вечером, после того как оперативники установили, что там скрываются участники экстремистской группы, причастной к диверсионно-террористическим актам.

Боевик отказался сдать оружие, открыл стрельбу по силовикам и ответным огнём был ликвидирован.

Читайте также:

В Дагестане задержали похитителей министра ЖКХ

В Дагестане полицейские уничтожили двоих боевиков

НАК сообщил о ликвидации в Дагестане четырех боевиков