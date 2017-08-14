В Москве в понедельник ожидаются дожди и сильный ветер

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В столичный регион снова пришли дожди. МЧС выпустило экстренное предупреждение об ухудшении погоды. Грозовой фронт протянулся на сотни километров.

На Москву этой ночью обрушился сильный ливень. По прогнозам синоптиков, в понедельник воздух прогреется до 26 градусов. Однако местами пройдут кратковременные дожди. Возможны порывы ветра до 20 метров в секунду, а также град, передает "ТВ Центр".

Накануне из-за непогоды были задержаны несколько поездов, курсировавшие между Москвой и Санкт-Петербургом. Упавшее от сильного ветра дерево повредило контактную сеть. Кадры того, как состав на небольшой скорости буксировал тепловоз, выложили в сеть пассажиры. Сейчас движение на железной дороге полностью восстановлено.

В Новгородской области в шести населенных пунктах до сих пор перебои с подачей света. Шквалистым ветром повалено более 150 деревьев, оборваны линии электропередачи. На четырех участках автодорог ограничено движение. Сейчас в регионе идут аварийно-ремонтные работы.