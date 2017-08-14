В Восточной Гуте боевиков призывают сложить оружие

Теги: Сирийский конфликт перемирие терроризм

Сирийские военные призывают жителей Восточной Гуты убедить боевиков сложить оружие и вернуться к мирной жизни. Настоящая агитационная кампания развернута на территории, где уже месяц действует зона деэскалации. С воздуха сбрасывают листовки, а на земле работает мобильная звуковещательная станция.

Звуковещательная станция на базе БТР специально расположена в одном из дворов. Бетонные стены выполняют роль усилителя – звук получается более направленный. В стороне – позиции вооруженных отрядов. Призывы к перемирию слышны более чем в трех километрах отсюда, передает "ТВ Центр".

На той стороне по-прежнему остаются группировки, которые отказываются сложить оружие. Активных действий они не ведут, но напряжение на некоторых участках линии разграничения сохраняется. После каждого такого сеанса связи дислокацию громкоговорителя меняют. На всякий случай. Станция находится в зоне досягаемости минометов.

Сирийские власти призывы к перемирию рассылают и по СМС. Но командиры боевиков запрещают иметь мобильные телефоны своим бойцам. Информацию до них приходится доносить альтернативными методами.

Это типография военно-политического управления сирийской армии. Здесь производят практически все агитматериалы. Плакаты, листовки, журналы. Миллионные тиражи. Затем партию разошлют по всей стране.

Чем проще, тем лучше. Начальник типографии лично разрабатывает комиксы на вечную тему "добро и зло". Работают круглосуточно. Десяток станков производят около 500 тысяч листовок в день. Сейчас готовится партия для распространения в Восточной Гуте.

"Уже очень много боевиков бросили оружие и пошли в сторону перемирия и получили амнистию. Они сейчас живут нормальной жизнью со своими детьми, женами и друзьями", - рассказал начальник факультета пропаганды и информации военного университета Фуаз Мостафа.

Листовки с призывами к перемирию будут разбрасывать с воздуха. Часть раздадут на КПП въезжающим в зону деэскалации мирным жителям. Многие из них живут в буквальном смысле по соседству с боевиками. Так что сообщение, скорее всего, дойдет до адресата.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр", Сирия.