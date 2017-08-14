Власти КНДР вызвали своих послов в Пхеньян
Северная Корея отозвала своих послов из России и Китая, а также постпреда при ООН в Пхеньян для консультаций. Об этом сообщает агентство "Рёнхап".
Власти КНДР созвали своих ключевых послов на совещание в Пхеньян. Такие совещания проводятся ежегодно, но в этот раз к событию приковано особое внимание на фоне усиления международного давления в связи с наращиванием КНДР ядерного и ракетного потенциала, передает "ТВ Центр".
Москва последнее время не раз обращала внимание международного сообщества на то, что ситуация близка к возможному силовому конфликту и предупреждала о катастрофе в случае возможного удара по Северной Корее.
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