США задумали ограничить радиус перемещения российских дипломатов

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США продолжают готовить ответ на требование Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России. Одним из вариантов может стать ограничение радиуса перемещения российских дипломатов, которые работают на территории Штатов. Кроме того, в этом случае будет введена процедура нотификации.

Вашингтон намерен ограничить радиус перемещения российских дипломатов, которые работают на территории страны. В частности, произойдет сокращение периметра с 25 миль (40 километров), который действует сейчас, до 10–15 миль (16–24 километра), пишет газета "Известия".

Кроме того, будет введена процедура нотификации. Согласно ей, работники российских дипмиссий должны за три рабочих дня уведомлять Госдепартамент о своих планах отъехать на расстояние, превышающее предписанные американскими властями нормы. О своем окончательном решении Штаты должны объявить до 1 сентября.

Кроме того, ранее "Коммерсант" сообщал, что Вашингтон может закрыть одно из консульств России в США. Этот вариант также рассматривается Госдепартаментом и считается наиболее мягким.

Ранее в августе госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ответит на требование Москвы сократить число сотрудников американской дипмиссии в России к 1 сентября.

2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон, расширяющий антироссийские санкции. Москва в ответ на действия Вашингтона закрыла доступ американским дипломатам к посольской даче в Серебряном Бору и складским помещениям на Дорожной улице. Также Россия рекомендовала США сократить численность сотрудников дипмиссии до 455 человек.

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