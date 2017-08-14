Во время нападения на кафе в Буркина-Фасо погибли 17 человек

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Полицейские Буркина-Фасо ликвидировали троих участников нападения на кафе Aziz Istanbul в центре столицы, где погибли 17 человек и еще восемь пострадали. Власти не исключают, что произошедшее может быть терактом.

Службы безопасности Буркина-Фасо ликвидировали троих участников захвата кафе Aziz Istanbul в центре Уагадугу, сообщает Reuters.

Накануне около 21:30 по местному времени к кафе подъехали неизвестные и открыли огонь по посетителям, отдыхающим на террасе. В результате нападения 17 человек погибли, еще восемь получились ранения. По предварительным данным, среди жертв могут быть иностранцы, в частности, турки и французы.

На настоящий момент кафе остается заблокированным, в нем могут оставаться люди. Власти страны не исключают, что произошедшее может быть терактом. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.

В январе 2016 года боевики связанной с запрещенной в России "Аль-Каидой" группировки "Аль-Мурабитун" атаковали отель и ресторан в Уагадугу, в результате чего погибли 30 человек.