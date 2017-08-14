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Во дворе дома на западе Москвы на детской площадке нашли тело мужчины. На лице и шее погибшего обнаружены множественные гематомы и ссадины. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

На детской площадке на западе Москвы нашли тело мужчины. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"На улице Гвардейская, дом 14, во дворе дома, на детской площадке, обнаружено тело неизвестного мужчины средних лет. На лице и шее покойного выявлены множественные гематомы и ссадины", - сказал он.

Тело мужчины доставили в морг, где будет установлена точная причина смерти. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В пресс-службе ГУ МВД подтвердили факт обнаружения тела.