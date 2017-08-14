"Аэрофлот" сообщил о массовой отмене рейсов из-за предстоящей грозы
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Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 20 внутренних и международных рейсов, запланированных на понедельник 14 августа, из-за прогноза неблагоприятных метеоусловий. Пассажиры отмененных рейсов смогут переоформить билет или вернуть за него деньги.
"Аэрофлот" отменил 20 рейсов, которые должны были отправиться из московского "Шереметьево" в города России и дальнего зарубежья 14 августа, из-за прогноза непогоды, сообщает РИА Новости.
Из-за грозы отменены прямые и обратные рейсы в Челябинск, Екатеринбург, Тюмень, Краснодар, а также в Амстердам, Хельсинки, Рим, Вену и Париж. По этой же причине задерживается вылет трех рейсов в Варшаву, Архангельск и Сыктывкар.
Пассажиры отмененных рейсов смогут переоформить билет без доплаты или вернуть полную его стоимость.
В понедельник в Московском регионе ожидается дожди с грозами и порывистым ветром до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 24 до 26 градусов.