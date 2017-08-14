Женщина напала на мужа с ножом, застав его с бывшей женой

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На востоке Москвы задержана женщина по подозрению в причинении ножевого ранения своему супругу. Как сообщил источник в правоохранительных органах, подозреваемая пришла домой и застала мужа с его бывшей супругой, после чего взялась за нож.

На востоке столицы задержана женщина по подозрению в нанесении ножевого ранения своему мужу. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.

По данным ведомства, женщина 1978 года рождения обратилась в полицию 13 августа, сообщив о ножевом ранении в своей квартире. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили безработного мужчину 1983 года рождения с проникающим колото-резаным ранением груди. Его доставили в больницу. Женщину задержали, так как заподозрили в совершении преступления.

"Женщина пришла домой и застала супруга с его бывшей женой. После этого гражданка взялась за нож", - рассказал источник в правоохранительных органах.

В настоящее время по факту произошедшего МВД проводит проверку.