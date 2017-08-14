Главы Госдепа и Пентагона выступили против смены режима в КНДР
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Проблема КНДР должны решаться мирным путем, уверены главы Госдепа и Пентагона Рекс Тиллерсон и Джеймс Мэттис. По их словам, дипломатический подход приветствуется большинством стран.
Госсекретарь США Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис заявили, что кризис вокруг КНДР должен быть урегулирован мирным путем. Об этом сообщает "Интерфакс".
По их словам, дипломатический подход приветствуется большинством стран. Кроме того, они упомянули о роли Китая в урегулировании северокорейской проблемы.
Мнение двух политиков опубликовано в Wall Street Journal.
Кроме того, о желании мирно решить проблему сказали советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер и директор ЦРУ Майк Помпео.
Ранее министр обороны США намекал на то, что агрессивное поведение Северной Кореи рано или поздно может привести к "гибели режима" и "уничтожению народа".
Кроме того, президент США отмечал, что страна полностью готова к военному решению северокорейской проблемы. При этом он заявлял, что надеется на благоразумие лидера КНДР Ким Чен Ына.