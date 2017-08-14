В парке "Сокольники" появится "охлаждающая лавочка"

Теги: Москва сокольники парк

18 августа в столичном парке "Сокольники" появится "охлаждающая лавочка" с вентилятором. Скорость искусственного ветра не будет превышать трех-пяти метров в секунду, после начала холодов лавочку уберут.

Лавочку, оснащенную вентилятором, установят в столичном парке "Сокольники" 18 августа, передает агентство "Москва".

Необычное место для отдыха поставят на Фонтанной площади, оно будет рассчитано на трех-четырех человек. Напротив лавочки поставят трубу-вентилятор, которую можно привести в действие, нажав на специальную педаль.

Скорость искусственного ветра не превысит трех-пяти метров в секунду. Планируется, что лавочку с вентилятором уберут с наступлением осенних холодов.