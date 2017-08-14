После событий в Шарлотсвилле в США прошли массовые акции

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США захлестнула волна протестов на фоне трагических событий в Шарлотсвилле. Митингующие требуют от властей жёстко осудить действия ультраправых и националистов. Массовые акции прошли в ряде крупных американских городов. В Сиэтле шествие антифашистов закончилось столкновениями с полицией.

Напряжённость в американском обществе продолжает нарастать. Теперь, похоже, даже изначально мирные гражданские акции завершаются столкновениями и беспорядками. Уличное шествие в поддержку президента Трампа в Сиэтле быстро переросло в драки участников этой акции и их противников, передает "ТВ Центр".

Полиции не удалось развести две стороны конфликта. Более того, в них самих полетели петарды, после чего полицейские сами применили силу. Одних они начали оттеснять плотным строем, других пришлось разгонять светошумовыми гранатами.

Но даже это не помогло усмирить некоторых активистов. Стражи порядка вынуждены были задержать нескольких особо буйных.

Противники Дональда Трампа ведут себя более агрессивно. Демонстрации они организовали в нескольких городах. Кроме Сиэтла, акции прошли в Нью-Йорке, Денвере, Форт-Коллинсе. Многие митингующие требуют от Трампа осудить в более жёсткой форме события в Шарлотсвилле, где в ходе столкновений правых и антифашистов погибла женщина.

С такими же упрёками в недостаточной жёсткости на президента обрушились и такие его влиятельные политические оппоненты, как сенатор Линдси Грэм. Сам президент, который находится в отпуске, отреагировал на события в Шарлотсвилле быстро - он осудил убийство и призвал сограждан к терпимости. Об этом же говорит и вице-президент Пенс.

"Мы нетерпимы к ненависти и насилию со стороны неонацистов, сторонников превосходства белой расы и "ку-клукс-клана". Этим опасным крайним группам нет места в американской общественной жизни. И мы осуждаем их. Наша администрация бросила все ресурсы на расследование и поиск виновных, ответственных за насилие в Шарлотсвилле", - заявил Пенс.

Виновник трагедии в Шарлотсвилле, который въехал в толпу людей на автомобиле, арестован. Следователи уверены, что сделал он это умышленно. 20-летний Джеймс Алекс Филдс-младший известен как сторонник расистов. После трагедии, в которой погибла 32-летняя местная жительница, в городе по-прежнему действует режим чрезвычайного положения. В больницах остаются ещё два десятка человек, которые пострадали в минувшие выходные. Общество даже этого небольшого города расколото. Джейсон Кесслер - организатор марша правых сил, в результате которого произошли беспорядки, обвинил в этом антифашистов.

"Та ненависть, которая витает в этом воздухе - это ненависть против белых людей. Вот что стало причиной трагических событий. Но это также результат бездействия полицейских Шарлотсвилля, которые отказываются выполнять свою работу. Они просто стояли и не собирались обеспечивать безопасность", - отметил Кесслер.

Под конец этой пресс-конференции та самая полиция фактически спасла Кесслера от суда Линча. На него в буквальном смысле набросились его противники.

На проблемы расовой ненависти, противостояния крайне правых и антифашистов, накладываются и социальные трудности. Информационная кампания против президента Трампа в ведущих американских медиа, кажется, намеренно подогревает новые конфликты и воскрешает старые.

Сергей Псурцев, "ТВ Центр".