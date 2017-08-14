Более 20 рейсов задержаны в московских аэропортах из-за непогоды

Теги: самолет дождь москва Погода гроза

От непогоды пострадала Новгородская область. Там без света остаются сотни домов. Грозовой фронт уже добрался до столицы. Из-за надвигающегося урагана в московских аэропортах отменили более 20 рейсов. В регионе объявлено экстренное предупреждение.

Остановка не по расписанию. "Сапсан", шедший из Москвы в Петербург, не дотянул три километра до станции Окуловка в Новгородской области. В вагонах отключился свет. Коротая время, пассажиры записывали ироничные видеоролики, передает "ТВ Центр".

Причина задержки восьми высокоскоростных и десяти обычных поездов — непогода, разбушевавшаяся в Новгородской области. Гроза, ураган с ливнем и градом. Порывами ветра на пути вынесло поваленное дерево — оно повредило контактную сеть, так что буксировать "Сапсаны" пришлось дизельным локомотивам. На устранение неполадок ушло несколько часов.

Главный удар стихии пришелся на Валдайский район. Блокировано движение машин по улицам. Обесточены несколько населенных пунктов. Ветер сломал больше сотни деревьев, одно из них упало на человека — потребовалась медицинская помощь, но угрозы жизни нет.

Настоящий потоп накрыл улицы Кировска в Мурманской области. Из-за ливня проезжая часть, тротуары и дворы превратились в бурные реки. Местные жители, снимая происходящее на видео, отмечают: прежде они не видели ничего подобного.

Из-за неблагоприятного прогноза погоды в понедельник в аэропорту "Шереметьево" отменены и задержаны два десятка внутренних и международных рейсов. В ожидании грозы и сильного ветра компания-авиаперевозчик решила не рисковать жизнями пассажиров. Синоптики предупреждают жителей Москвы и Подмосковья о надвигающейся непогоде.

"В столице, преимущественно после полудня, местами ожидаются дожди сильные. Не исключено локальное выпадение града. При приближении прохождения фронта, ветер усилится до 5-10 метров в секунду. При грозах ожидается шквалистое усиление. В ночные часы, по мере отхода фронта, местами еще пройдут кратковременные дожди, не исключены будут и локальные грозы, а воздух остынет в столице до 14-16 градусов, по области от 12 до 17 тепла", - рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Олег Прокофьев.

Впрочем, вслед за ливнем уже 15 августа в столице установится достаточно высокая температура — до 28 градусов тепла. Сухая и солнечная погода продержится до конца недели.

Егор Киселёв, Александра Сергомасова, "ТВ Центр".