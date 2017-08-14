Первая группа крымчан отправляется в хадж

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В этом году посетить святые места Мекки и Медины в рамках хаджа смогут более 23 тысяч россиян. Квоту для мусульман из нашей страны дополнительно увеличили из-за большого количества желающих. Только из Крыма отправятся в 4 раза больше паломников, чем это было при украинских властях.

В этом году в Мекку поедут почти четыреста жителей полуострова. Впервые совершить священный хадж могут все желающие. Ограничительные квоты на количество паломников отменены, передает "ТВ Центр".

Так много крымчан ещё ни разу не отправлялись в хадж. Почти половина из них - это женщины, а 30 паломников отправятся в священный город уже во второй раз. Согласно Корану хадж - один из пяти столпов ислама и обязанность каждого верующего. Ежегодно в Мекку отправляются миллионы мусульман со всего мира.

Каждому паломнику выдают специальные рюкзаки. С группой обязательно едет не только сопровождающий, но и врач. После воссоединения с Россией количество совершающих хадж из Крыма увеличивается каждый год.

Перед поездкой все паломники прошли обязательную вакцинацию. Власти помогли быстрее оформить загранпаспорта и визы в Саудовскую Аравию. Это обычная практика. Всего в этом году в Мекку из нашей страны отправятся 27 тысяч мусульман.

До Мекки паломники из Крыма будут добираться почти двое суток. Прямых рейсов в Саудовскую Аравию из-за санкций просто нет. Однако на количестве паломников это никак не отражается. К примеру, в этом году в хадж отправятся в четыре раза больше крымчан, чем это было при Украине.

Борис Максудов, "ТВ Центр", Крым.