Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Турции

Теги: турция Происшествие дтп

В результате ДТП с участием автобуса в Турции погибли четверо, еще 18 человек пострадали. Авария произошла из-за столкновения транспортного средства с коровами. В результате оно перевернулось.

Не менее четырех человек стали жертвами ДТП с рейсовым автобусом в Турции. Еще 18 человек получили ранения. Об этом сообщает Daily Sabah.

Трагедия произошла на трассе Анкара – Конья. Водитель не справился с управлением, и транспортное средство перевернулось.

По данным ТАСС, авария произошла после столкновения автобуса с вышедшими на дорогу коровами.