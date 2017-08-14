Пожар на скважине в ХМАО тушат пятый день

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125 человек пятый день пытаются потушить пожар на нефтяной скважине в Югре. По последним данным, площадь возгорания составляет 800 квадратных метров, есть угроза распространения огня на три другие скважины.

Спасатели пятый день тушат пожар на Ван-Еганском месторождении в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, передает ТАСС со ссылкой на Минэнерго.

В тушении задействованы 125 человек и 35 единиц техники. Есть угроза распространения огня на три другие скважины, поскольку ранее на месте пожара упала буровая вышка. Огнем охвачено около 800 квадратных метров.

При возгорании пострадали восемь граждан Украины, они находятся в больнице с ожогами различной тяжести.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что пожар произошел во время проведения подрядных работ, в результате чего произошел неконтролируемый выброс газа из скважины с последующим возгоранием.