ФСБ перекрыла канал поставки гашиша из Евросоюза

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Федеральная служба безопасности России перекрыла канал поставки гашиша из Европейского союза. По данным ведомства, из незаконного оборота были изъяты 136 килограммов наркотика.

Федеральная служба безопасности перекрыла канал поставки гашиша из стран Евросоюза. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

"ФСБ России проведены оперативно-розыскные мероприятия по пресечению деятельности лиц, причастных к организации трансграничного канала поставок наркотического средства гашиш в особо крупном размере из стран ЕС в Россию в целях его последующего сбыта на территории регионов Центрального федерального округа", - говорится в сообщении.

В ходе операции были установлены активные участники группировки. В ее состав входили граждане нескольких государств. Сотрудники ФСБ установили роль каждого в незаконных операциях, связанных с оборотом наркотиков. Также были получены доказательства систематической преступной деятельности членов группировки.

"В результате заключительной стадии операции, в момент очередной поставки особо крупной партии гашиша с поличным на территории Московской области задержаны активные члены разрабатываемой группировки. Из незаконного оборота изъято более 136 килограммов указанного наркотического средства", - отметили в ФСБ.