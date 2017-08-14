СКР возбудил еще три дела по факту обстрелов Донбасса украинскими военными

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Следственный комитет возбудил еще три уголовных дело по факту обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военнослужащими. В настоящее время устанавливаются должностные лица в силовых структурах Украины, причастные к совершению этих преступлений.

Следственный комитет возбудил еще три уголовных дела по факту обстрелов мирного населения Донбасса украинскими военными. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

"Возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК России (применение запрещенных средств и методов ведения войны)", - сказала она.

По ее словам, украинские военные совершили обстрелы из тяжелых видов вооружения 28 июля, а также 3 и 4 августа. По данным следствия, военнослужащие по приказу вышестоящих должностных лиц Минобороны и Нацгвардии Украины нанесли удары по объектам гражданской инфраструктуры в поселке Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также в Петровском районе Донецка. В результате обстрелов пострадали четыре человека, несколько жилых домов были разрушены.

"Следователи Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям", - отметила Петренко.