Житель Подмосковья насмерть сбил своего 1,5-летнего сына

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В Подмосковье мужчина из-за невнимательности случайно задавил своего 1,5-летнего сына. Ребенка экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело.

Подмосковные следователи завели уголовное дело в отношении местного жителя, который по неосторожности насмерть сбил своего полуторагодовалого сына, сообщает РИА Новости.

Трагический инцидент произошел в деревне Котляково городского округа Домодедово. После наезда ребенка экстренно доставили в больницу, но спасти его не удалось.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

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