У места гибели туристов на перевале Дятлова обнаружили бункер

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Блогер Валентин Дегтерев, занимающийся, в частности, исследованием истории с загадочной гибелью туристов на перевале Дятлова, заявил, что на фотоснимках с места трагедии виден загадочный объект. По его словам, это военный бункер, в котором в момент смерти группы могли проходить испытания.

Неизвестный объект обнаружен неподалеку от места смерти тургруппы, которая произошла на перевале Дятлова в 1959 году. Об этом написал в своем блоге исследователь паранормальных явлений из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев, передает "Русская планета".

Он отметил, что объект на горе Отортен похож на военный бункер. По его словам, он заброшен уже на протяжении многих лет. Сооружение представляет собой бетонное укрепление длинной в 30 метров и покрыто листами железа с облупленной защитной краской.

По словам исследователя, этот бункер присутствует на всех снимках печально известного перевала разных лет. По версии блогера, тургруппа попала в эту местность во время проведения "тестовых испытаний" нейтронного оружия. Однако после трагедии, испытатели якобы свернули базу.

Гибель девяти человек произошла в феврале 1959 года на горе Отортен при загадочных обстоятельствах. Позже перевалу присвоили имя студента, руководителя погибшей тургруппы Игоря Дятлова.