ФАС получила ответы на предупреждение от "большой четверки" операторов

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В ФАС получили ответы от операторов "Большой четверки". Их содержание не раскрывается, однако известно, что операторы ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом ФАС по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения из-за высоких цен во внутрисетевом роуминге.

Операторы "большой четверки" прислали ответы на предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о выравнивании цен во внутрисетевом роуминге. Об этом сообщает "Коммерсант".

Содержание ответов не раскрывается. Известно только, что операторы ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом ФАС по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.

В конце июля ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен в национальном роуминге.

На территории России существуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.

Ранее ФАС вынесла предупреждения операторам из-за высоких цен во внутрисетевом роуминге. Компании должны были отказаться от разницы в тарифах до середины августа.