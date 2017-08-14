ФАС получила ответы на предупреждение от "большой четверки" операторов
В ФАС получили ответы от операторов "Большой четверки". Их содержание не раскрывается, однако известно, что операторы ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом ФАС по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения из-за высоких цен во внутрисетевом роуминге.
Операторы "большой четверки" прислали ответы на предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России о выравнивании цен во внутрисетевом роуминге. Об этом сообщает "Коммерсант".
Содержание ответов не раскрывается. Известно только, что операторы ходатайствовали об ознакомлении с аналитическим отчетом ФАС по результатам анализа рынка, на основании которого были сделаны предупреждения.
В конце июля ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении операторов "большой четверки" из-за высоких цен в национальном роуминге.
На территории России существуют несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Ранее ФАС вынесла предупреждения операторам из-за высоких цен во внутрисетевом роуминге. Компании должны были отказаться от разницы в тарифах до середины августа.