Россияне не пострадали в результате нападения на кафе в Буркина-Фасо

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Россияне и русскоговорящие не пострадали во время вооруженного нападения на кафе в столице Буркина-Фасо. Всего в результате атаки погибли 18 человек, еще восемь пострадали. Трое нападавших ликвидированы.

Россиян и русскоговорящих нет среди жертв и пострадавших во время атаки вооруженных боевиков в Уагадугу, передает ТАСС слова почетного консула России в Буркина-Фасо.

Накануне около 21:30 по местному времени к кафе Aziz Istanbul в центре Уагадугу подъехали неизвестные и открыли огонь по посетителям, отдыхающим на террасе. В результате нападения 18 человек погибли, еще восемь получили ранения. По предварительным данным, среди жертв могут быть иностранцы, в частности, турки и французы.

Полицейские ликвидировали трех боевиков. Власти страны не исключают, что произошедшее может быть терактом. Ни одна из экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за нападение.