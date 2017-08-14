Путин назначил Павла Кузнецова послом России в Финляндии

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Новым послом России в Финляндии стал Павел Кузнецов, который ранее занимал пост главы Генерального секретариата МИД. Соответствующий указ подписал президент нашей страны Владимир Путин.

Президент России Владимир Путин назначил новым послом России в Финляндии Павла Кузнецова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Еще одним указом глава государства освободил от этой должности предыдущего посла в Финляндии Александра Румянцева. Он занимал этот пост с 2006 года.

Павел Кузнецов родился в 1958 году. Он владеет финским и английским языками. Ранее он был сотрудником посольства России в Финляндии. С 2010 по 2014 годы он был послом в Словакии, а с сентября 2014-го возглавлял Генеральный секретариат МИД России.