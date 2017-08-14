Стали известны первые адреса для переселения по реновации

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Власти Москвы утвердили первые 113 стартовых площадок для переселения по программе реновации. В первую очередь жители будут переселены в дома в Бескудниково. В 13 домах на севере, востоке и западе столицы осталось сделать только чистовую отделку.

Московские власти выбрали первые 113 площадок, куда в первую очередь переселят жителей по программе реновации, сообщает Газета.ru.

Первые, кто попадает под программу реновации, будут жители района Бескудниково. Сейчас есть 13 полностью готовых домов: семь в Бескудниковском районе, два дома в Северном Измайлово и на 5-й Парковой улице, еще четыре — в Западном административном округе. В них будет сделан ремонт комфорт-класса.

Некоторые дома в квартале 32–33 между Ленинским проспектом и проспектом Вернадского, а также улицами Удальцова и Лобачевского тоже будут отделаны по комфорт-классу.

Всего московские власти рассматривают 323 стартовые площадки для строительства по программе реновации.

Первые переселения по программе реновации могут начаться уже в конце 2017 года. Массовый переезд в новые дома начнется с 2019 года. Большинство участников программы реновации будут переселены в пределах своего квартала.

1 июля президент России Владимир Путин подписал закон о реновации, в него попали 5144 жилых дома.

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