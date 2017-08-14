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В Лубянском проезде, который был закрыт с вечера пятницы, в понедельник утром поехали машины. Там завершены работы по программе "Моя улица".

В Лубянском проезде после ремонта открылось движение. В течение двух дней здесь меняли коммуникации. Кроме того, планируется под землю убрать все провода. Вдоль Ильинского сквера заменили бордюрный камень. Завершающим этапом станет укладка асфальта без стыков, передает "ТВ Центр".

Программа "Моя улица" идет и на Садовом кольце. Так, на отрезке от Смоленской площади до Садово-Самотечной работы проходят на всем участке. Обновляют тротуар, а также укладывают новый асфальт. Есть и определенные сложности, где-то дорога была разрушена полностью, на ее восстановление необходимо время, но строители уверены, что все работы удастся завершить в срок.