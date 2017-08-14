В столице продолжается строительство Южной рокады

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В Москве продолжается строительство Южной рокады. Новая скоростная магистраль станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца и свяжет западные, южные и юго-восточные районы столицы. Она позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить Пролетарский проспект, а также Каширское и Варшавское шоссе. Там сейчас идет активная фаза строительства.

Цель - идеально ровное покрытие, средство - самая современная техника. Работы идут круглосуточно. Почти два года этот участок Варшавского шоссе можно проехать только по дублерам, передает "ТВ Центр".

"Основная сложность при строительстве дорог – это всегда перенос движения. То есть были организованы дополнительные полосы движения по боковым проездам для общественного транспорта и для автомобилистов. Я думаю, что автомобилисты понимают всю необходимость строительства данного участка и, в принципе, с пониманием относятся, ждут ввода эстакады", - отметил руководитель проекта Павел Прозоров.

Но скоро здесь все поедет. В общей сложности около трех километров новой дороги. А еще будут карманы для общественного транспорта и два пешеходных перехода через Кантемировскую улицу: один надземный – в районе пересечения с 1-м Котляковским переулком, и второй подземный – возле дома № 58. В близлежащих домах устанавливают стеклопакеты с шумоизоляцией.

Вместе с Северо-Западной и Северо-Восточной хордами Южная рокада соединит периферийные районы столицы. Весь комплекс планируют завершить к 2020 году. А конкретно этот участок откроют уже в сентябре.

Буквально через месяц здесь понесется огромный транспортный поток. Эта эстакада является важнейшей частью Южной рокады, которая, по сути, станет дублером МКАД и Третьего транспортного кольца. И, конечно, значительно разгрузит Каширское и Варшавское шоссе.

Елизавета Родина, Владислав Подымский, ТВ Центр.