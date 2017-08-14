В Москве провели уникальную операцию по удалению саркомы малышу

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Столичные врачи провели успешную операцию маленькой девочке, которой грозила ампутация руки. Кисть удалось сохранить. А у четырёхмесячной пациентки теперь отличные шансы на полное избавление от опасного недуга.

Алисе - четыре месяца. Всю свою маленькую она жизнь провела в больничных стенах. Сразу после рождения у девочки на ладошке начала расти опухоль. Врачи долго не могли понять причину. Пока очередной анализ не подтвердил самые страшные опасения родителей, передает "ТВ Центр".

"Биопсия, к сожалению, показала неутешительный диагноз, который звучит как фибросаркома и были мы направлены в один из крупнейших онкоцентров. И там нам была предложена ампутация. Но так как это девочка, естественно, мы пытались найти всякие различные варианты, как выйти из положения", - рассказала мама Алисы Лидия Дударева.

В детском центре имени Войно-Ясенецкого используют метод, благодаря которому злокачественное образование удаляют, не причиняя маленьким пациентам дополнительных страданий. Саркома - опухоль, которая может возникнуть в любой части организма, например, на кости. И этим она отличается от раковой опухоли, который поражает лишь внутренние органы. Доктора центра сумели доказать: онкология не приговор.

"Операция была сложная, поскольку на кисти там много сосудов, нервов, сухожилий, но удалось выделить все сосудисто-нервные сплетения сухожилия и удалить опухоль. Ювелирная работа, которая была проведена при помощи оптики увеличивающей и специальных инструментов для микрохирургии", - отметил врач-онколог Казбек Савлаев.

Спустя две недели после операции Алиса уже может шевелить пальчиками. Для полного выздоровления девочке еще нужно пройти четыре курса химиотерапии. Однако уже сейчас прогноз докторов обнадеживает - ребенок сможет жить и нормально развиваться наравне со сверстниками. Совсем скоро, когда из маленькой ладошки вытащат металлический штифт и снимут повязку, никто даже догадаться не сможет, что девочке был поставлен страшный диагноз.

В Центре специализированной помощи детям имени Войно-Ясенецкого ежегодно проводят сотни операций по удалению саркомы. Опухоль кисти руки считается редким и одним из самых сложных случаев. Особенно, если речь идет о новорожденных пациентах. Недавно хирурги центра удалили саркому с ладошки месячного малыша. Операция прошла успешно.

Юлия Степина, Дина Самохина, "ТВ Центр", Москва.