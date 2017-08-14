Московский зоопарк скоро представит посетителям трубкозуба

Теги: Общество зоопарк животные

В Московском зоопарке скоро покажут посетителям экзотического зверька - трубкозуба. Его родина - Африка, где он питается исключительно насекомыми. В Москве новому постояльцу пришлось перейти на червячков и кашу.

Сообщение о том, что в Москве появился первый трубкозуб, вызвало небывалый ажиотаж. На часах нет еще и девяти утра, а у входа в зоопарк - гигантская очередь, передает "ТВ Центр".

Взрослые и дети терпеливо стоят в надежде увидеть чудо-животное с пяточком свиньи, ушами зайца, хвостом кенгуру и телом муравьеда. Да что люди? Звери волнуются. Коты нервно обходят территорию, медведи мечутся по вольеру, олени стонут. Похоже, боятся, что теперь всё внимание будут уделять новичку.

Тем временем сам трубкозуб заточён в карантинной зоне, за семью замками. Доступ к нему имеют всего несколько самых верных человек. Годовалого трубкозуба, родившегося в Екатеринбургском зоопарке, назвали Масаи - в честь африканского племени. Хотя никакой враждебности или агрессивности он не демонстрирует. Ведёт себя как любопытный ребёнок.

Трубкозубы, несмотря на мощные когти и внушительный размер до полутора метров в длину, одни из самых скрытных и добрых животных на планете. Что не так - за минуту выроют яму глубиной в метр. Сами охотятся лишь после захода солнца - питаются муравьями и термитами. Их главные враги в естественной среде - львы, леопарды и гиены. В случае опасности трубкозубы ведут себя крайне безответственно.

Для московского Масаи подготовлено особо защищенное место. Восхищенных возгласов посетителей в вольере он не испугается, потому как не услышит благодаря специальному стеклу.

Осталось дождаться, когда закончится карантин. Масаи к встрече с посетителями, - по крайней мере, морально уже вполне готов.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр", Москва.