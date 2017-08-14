Няня из Воронежа успокаивала детей порнофильмами, СКР начал проверку

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В Воронеже профессиональная няня, работающая в сфере около 10 лет, поделилась в социальных сетях методом успокоения маленьких детей - она включала им фильмы для взрослых. СКР начал проверку.

Следователи начали проверку информации о том, что воронежская няня со стажем показывала порнофильмы малолетним детям, чтобы успокоить их, сообщает СУ СКР по региону.

Сообщается, что женщина поделилась своеобразным методом воспитания в социальных сетях. Она работает в нескольких семьях и как минимум трое детей посмотрели с ее подачи фильмы для взрослых, передает "Интерфакс".

Следователи проверяют достоверность информации и устанавливают обстоятельства произошедшего.

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