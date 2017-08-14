В Москве задержаны готовившие теракты члены ИГ

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Сотрудники ФСБ России задержали четырех человек, которые входили в состав террористической группы. Она планировала совершить серию терактов в Московском регионе. Среди задержанных – гражданин России и трое выходцев из стран Центрально-Азиатского региона.

В Москве сотрудники ФСБ задержали членов террористической группы. В ее состав входил гражданин России, а также трое граждан Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Все они намеревались совершить серию терактов в "местах массового скопления людей, в том числе на объектах транспорта и крупных торговых площадках Москвы, с использованием террористов-смертников и взрывных устройств большой мощности".

Среди задержанных есть эмиссар запрещенной в России террористической организации "Исламское государство", специалист по изготовлению бомб и два террориста-смертника.

Подготовка атак была организована членами ИГ, которые находятся в Сирии.