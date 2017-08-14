Проигранный Оксимироном баттл посмотрели более 4 млн раз за 12 часов

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Главный рэп-баттл 2017 года в России завершился поражением Oxxximiron (Мирона Федорова). Пятеро судей единогласно отдали победу его оппоненту – Славе КПСС (Вячеславу Карелину, также известному как Гнойный). Видеозапись баттла за 12 часов собрала более 4 миллионов просмотров.

Oxxximiron проиграл в главном рэп-баттле года против Славы КПСС, также известного как Гнойный. Запись баттла в YouTube набрала более 4 миллионов просмотров за 12 часов, сообщил портал "МИР24".

Победу Вячеславу Карелину (Слава КПСС) отдали все пять судей. Баттл состоялся 6 августа в Санкт-Петербурге. Для Оксимирона поражение стало первым в истории российских рэп-баттлов.