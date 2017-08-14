"Мегафон" подаст в суд на ФАС

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"Мегафон" собирается подать в суд на Федеральную антимонопольную службу из-за претензий по роумингу. Ранее ФАС потребовала от операторов "большой четверки" устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России.

Мобильный оператор "Мегафон" намерен направить в суд исковое заявление о невозможности исполнить предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) в отношении цен на роуминг, сообщает ТАСС.

"Позиция компании не изменилась. Мы уже давно предоставляем возможность выбора нашим абонентам различных тарифных планов, где стоимость разговоров не отличается от домашнего региона, и различные опции, позволяющие оптимизировать расходы абонентов. Сегодня компания направит исковое заявление в суд", - сообщили в компании.

Ранее ФАС возбудила уголовное дело в отношении "Билайн", "Мегфон", МТС и Теle 2 по подозрению в сговоре в монопольно высоких ценах на национальный роуминг. Антимонопольное ведомство потребовало устранить разницу в тарифах в домашнем регионе и при поездках внутри России. Сотовые операторы должны были отчитаться до 13 августа о выполнении предписания.