Суд в Москве арестовал гольфиста Нестерова за убийство матери

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В Москве Щербинский суд арестовал мастера спорта России по гольфу, чемпиона России Артема Нестерова на два месяца. Ранее СМИ узнали, что спортсмен якобы признался своей супруге в жестоком убийстве родной матери.

В Москве Щербинский суд санкционировал арест мастера спорта России по гольфу, чемпиона России Артема Нестерова за убийство своей матери. Об этом сообщает ТАСС.

Срок ареста составляет два месяца. Спортсмена обвиняют по статье "Умышленное убийство".

Ранее в понедельник стало известно, что известный гольфист совершил жестокое убийство матери в Москве. Об этом он якобы сообщил по телефону своей супруге.