Додон просит Россию не вводить санкции в ответ на ситуацию с Рогозиным

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Президент Молдавии Игорь Додон просит Россию не вводить санкции в ответ на объявление вице-премьера Дмитрия Рогозина персоной нон грата в республике. Ранее российского политика уличили в использовании "оскорбительных заявлений в отношении властей Молдавии", а власти Румынии не пустили самолет Рогозина в свое воздушное пространство.

Молдавский президент Игорь Додон призвал Москву не отвечать на антироссийские действия правительства и парламента страны, в частности, на объявление вице-премьера России Дмитрия Рогозина персоной нон грата, передает "Интерфакс".

Лидер страны попросил не принимать ответные меры, поскольку от них пострадают простые люди, которые хотят работать и зарабатывать деньги.

"Важно понимать, что граждане ничем не виноваты, они не должны отвечать за действия тех правителей, которые хотят понравиться американцам или еще кому-то", - отметил Додон.

Президент напомнил, что осудил решение правительства, принес извинения Рогозину и заявил, что намерен встретиться с Владимиром Путиным до октябрьского саммита глав стран СНГ.

28 июля власти Румынии сорвали полет Рогозина в Молдавию. Они не пропустили рейсовый самолет авиакомпании S7 с российской делегацией на переговоры с молдавским президентом Игорем Додоном из-за того, что Рогозин находится под санкциями.

В свою очередь Рогозин в своем Twitter пообещал отомстить румынам за сорванный полет. Позднее его сообщение было удалено. А в МИД России заявили, что Москва расценивает этот инцидент как провокацию.

2 августа правительство Молдавии объявило Дмитрия Рогозина персоной нон грата и пообещало "пресекать" попытки въезда политика в страну. По словам министра иностранных дел и европейской интеграции республики, эта мера была принята в связи с некоторыми заявлениями Рогозина, которые "несут очерняющий, оскорбительный и недружественный характер".

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