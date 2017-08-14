Путин и Назарбаев обсудили предстоящие контакты

Теги: Политика путин казахстан назарбаев

Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях. Затронули также актуальные темы международной повестки дня.