14:42, 14 августа 2017

Путин и Назарбаев обсудили предстоящие контакты

Теги:  Политика  путин  казахстан  назарбаев

Владимир Путин провел в понедельник телефонный разговор с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая график предстоящих контактов на различных уровнях. Затронули также актуальные темы международной повестки дня.

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