Спасатели нашли возможное местонахождение заблокированных горняков в Якутии

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Спасатели установили возможное местонахождение горняков, заблокированных в руднике "Мир" в Якутии. Как сообщили в МЧС, все усилия в настоящий момент сосредоточены на этих направлениях. Продвижение затрудняют масштабные разрушения.

Спасатели установили возможное местонахождение горняков, заблокированных в руднике "Мир" в Якутии. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Мы определили возможное местонахождение заблокированных породой и глинистой массой горняков, и все усилия сосредоточили на этих направлениях. Продвигаться очень сложно, разрушения масштабны", - рассказал замминистра по чрезвычайным ситуациям Владлен Аксенов.

По его словам, селевой поток разрушил все коммуникации рудника. Спасателям приходится извлекать элементы коммуникаций из горной породы прежде чем продвигаться далее.

"Темпы поисково-спасательных работ в таких условиях максимальные", - отметил Аксенов.

Как сообщили в МЧС, поисково-спасательная операция будет продолжаться до тех пор, пока будут позволять условия нахождения под землей.

Прорыв воды из карьера произошел в шахте рудника "Мир" 4 августа. В шахте находились 142 человека. На поверхность были эвакуированы 133 шахтера, еще один горняк смог выбраться на поверхность 5 августа. Сейчас ведется спасательная операция по поиску оставшихся 8 рабочих. По факту подтопления СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении горных работ.