Трамп вышел из отпуска раньше срока из-за дел в Вашингтоне

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Американский президент Дональд Трамп завершил свой отпуск раньше срока и возвращается в Вашингтон. Двухнедельный отпуск президента США начался из-за ремонта кондиционеров в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп досрочно возвращается в Вашингтон из-за накопившихся дел, об этом написал американский лидер в своем Twitter.

Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2017 г.

"Направляюсь в Вашингтон этим утром. Очень много дел. Сфокусируюсь на торговле и на военной сфере", - сообщил Трамп.

4 августа Дональд Трамп ушел в двухнедельный отпуск в Бедминстере из-за ремонта кондиционеров в Белом доме.

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