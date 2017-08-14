Трамп вышел из отпуска раньше срока из-за дел в Вашингтоне
Американский президент Дональд Трамп завершил свой отпуск раньше срока и возвращается в Вашингтон. Двухнедельный отпуск президента США начался из-за ремонта кондиционеров в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп досрочно возвращается в Вашингтон из-за накопившихся дел, об этом написал американский лидер в своем Twitter.
Heading to Washington this morning. Much work to do. Focus on trade and military. #MAGA— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 августа 2017 г.
"Направляюсь в Вашингтон этим утром. Очень много дел. Сфокусируюсь на торговле и на военной сфере", - сообщил Трамп.
4 августа Дональд Трамп ушел в двухнедельный отпуск в Бедминстере из-за ремонта кондиционеров в Белом доме.
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