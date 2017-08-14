Украина опровергла поставки оружия Северной Корее

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алекскандр Турчинов заявил, что украинские предприятия не поставляли оружие и военные технологии в Северную Корею. По его словам, данная информация не имеет под собой никаких оснований.

Украина не поставляла Северной Корее ракетные двигатели и оружие. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности и обороны республики Александра Турчинова.

"Некоторые иностранные СМИ начали распространять ложную информацию о передаче "Южмаш" ракетных технологий в Северную Корею. Эта информация не имеет под собой никаких оснований", - заявил он.

Ранее издание The New York Times со ссылкой на секретные заключения американских разведслужб и исследование аналитика сообщило, что КНДР могла получить двигатели для новых ракет из Украины. Наиболее вероятным поставщиком эксперты назвали завод "Южмаш".