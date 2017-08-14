Ученые нашли способ борьбы с циррозом печени

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Ученые из США узнали, как можно бороться с циррозом печени. По мнению биохимиков, для этого необходимо просто пить больше кофе. Согласно данным исследования, две выпитые чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени на 44%, а четыре чашки – на 65%.

Американские ученые выяснили, каким образом можно бороться с развитием цирроза печени. Об этом сообщает "Ридус".

По мнению биохимиков из США, для того чтобы снизить риск развития цирроза печени необходимо просто пить больше кофе. Согласно данным исследования, этот напиток помогает организму противостоять негативному воздействию алкоголя.

Ученые отметили, что две выпитые чашки кофе в день снижают риск развития цирроза печени на 44%, а четыре чашки – на 65%.

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