Трамп вернулся в Вашингтон после отпуска

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Дональд Трамп прервал свой отпуск и возвращается в Вашингтон из-за большого количества дел. По словам президента США, он намерен сфокусироваться на торговле и военной сфере.

Дональд Трамп сообщил, что он отправляется обратно в Вашингтон, где ему предстоит много дел. Об этом он написал в Twitter, пишет Газета.ru.

"Направляюсь в Вашингтон этим утром. Очень много дел. Сфокусируюсь на торговле и на военной сфере", — написал президент США.

10 дней назад Дональд Трамп взял свой первый отпуск в качестве президента. Отдых президента был связан с ремонтом в западном крыле Белого дома, в том числе в Овальном кабинете.